Krieg in der Ukraine Russland: Friedensimpuls nach Putin-Trump-Gipfel verpufft

Themen in diesem Newsticker

  • Von der Leyen: «Das ist hybride Kriegsführung»
  • Russland droht bei Lieferung von Tomahawk-Raketen
  • Russland: Friedensimpuls nach Putin-Trump-Gipfel verpufft
  • Schutzstatus S für Ukrainer bis März 2027 verlängert
  • Ukraine: Zwei Tote und mehrere Verletzte bei russischen Angriffen
  • Russland greift erneut Energieinfrastruktur der Ukraine an
  • Gouverneur von Belgorod: Drei Tote bei ukrainischem Angriff
  • Russland: Haben 53 ukrainische Drohnen abgefangen
  • Ukraine-Krieg treibt CO2-Ausstoss in die Höhe
  • Putin: 2025 fast 5000 Quadratkilometer erobert

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.10.2025, 19:30 Uhr;liea

