Krieg in der Ukraine Russland: Haben im Januar 300 Quadratkilometer eingenommen

  • Russland weist britischen Diplomaten aus
  • Russland: Haben im Januar 300 Quadratkilometer eingenommen
  • Regierung steuert Notstandsmassnahmen in Kiew
  • «Notstand» im Energiesektor in der Ukraine ausgerufen
  • Denys Schmyhal als ukrainischer Energieminister bestätigt
  • Ukraine verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung bis Mai
  • EU will Ukraine-Hilfen aufteilen – Schwerpunkt auf Militär
  • Ukraine hat vierten Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn
  • Ukraine ordnet Evakuierung von 26 Familien in Saporischja an
  • Selenski: Russland greift Energieversorgung an

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.1.26, 19:30 Uhr

