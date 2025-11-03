 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Russland meldet Vormarsch in Pokrowsk

  • Stromausfall bei acht ukrainischen Kohlebergwerken
  • Nach eigenen Angaben: Russische Truppen rücken in Pokrowsk vor
  • Lettland liefert 21 Transport-Panzer an die Ukraine
  • Ukrainisches Militär bestätigt Drohnenangriffe in Wolgograd
  • EU öffnet Verteidigungsfonds für ukrainische Unternehmen
  • Laut Behörden: Ein Toter bei Drohnenangriff in Südrussland
  • Selenski: Ukraine braucht mehr Hilfe bei der Energieversorgung
  • Medienberichte: Angelina Jolie erneut in der Ukraine
  • Putin: Russische Regierung soll Atomwaffentests überprüfen
  • Putin ändert Gesetz zur Aushebung für die Armee

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 3.11.2025, 21:50 Uhr

