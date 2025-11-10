- Russland will Friedensverhandlungen mit der Ukraine in Istanbul wieder aufnehmen. Der letzte Versuch scheiterte an Ort und Format.
- Der ukrainische Justizminister Herman Galuschtschenko gerät durch eine veröffentlichte Tonaufnahme ins Visier der Antikorruptionsermittler.
- Im südukrainischen Gebiet Saporischja hat die ukrainische Armee nach intensiven Kämpfen mit russischen Truppen fünf Dörfer preisgeben müssen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Moskau bestätigt gescheiterten Kontakt zu Grossbritannien
- Ein Toter und Verletzte bei russischen Drohnenangriffen
- Moskau meldet Einnahme von Sukhyi Yar
- Ukraine meldet Angriff auf Rüstungsfabrik in Stawropol
- Moskau signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Kiew
- Kaliningrad zwischen Isolation und Kriegsrhetorik
- G7 berät über Ukraine-Hilfe und Russlands Kriegsführung
- Ukrainischer Justizminister Galuschtschenko suspendiert
- Anklagen im Energoatom-Korruptionsskandal erhoben
- Drohnenangriff löst Feuer in russischer Industriezone aus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF