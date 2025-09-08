- Russland und Belarus haben ihre gemeinsame Militärübung «Sapad-2025» begonnen.
- Polen hat nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk von Verbündeten der EU konkrete Hilfsangebote zur Luftverteidigung erhalten.
- Deutschland will als Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland sein Engagement beim Schutz der Nato-Ostgrenze verstärken. Frankreich schickt drei Rafale-Kampfjets.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
- Bundesrat will Ukraine in Schützenpanzer-2000-Gruppe aufnehmen
- Russland: 221 ukrainischen Drohnen zerstört, Öl-Hafen angegriffen
- Polens Aussenminister ebenfalls in Kiew eingetroffen
- Grenzschliessung zu Belarus: Moskau wirft Polen Eskalation vor
- Bericht: Prinz Harry überraschend in der Ukraine eingetroffen
- Japan verschärft Sanktionen gegen Russland
- Russland und Belarus starten gemeinsame Militärübung «Sapad»
- Frankreich schickt drei Rafale-Kampfjets zum Schutz
- Deutschland verstärkt Luftpatrouillen an Nato-Ostgrenze
- Schweden kündigt langfristige Militärhilfe für Ukraine an
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF