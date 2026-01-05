- Laut dem russischen Verteidigungsministerium hat die Armee die neue und gefürchtete Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt und die Westukraine bei Lwiw angegriffen.
- In der Ukraine werden Menschen verletzt und Energieanlagen getroffen. In Russland wurde das Stromnetz beschädigt.
- Bei Angriffen in der Hauptstadt Kiew sind laut Bürgermeister Vitali Klitschko vier Personen getötet worden. Er rät den Einwohnern, die Stadt zeitweise zu verlassen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
- Russischer Gouverneur: 600'000 Menschen nach Angriff ohne Strom
- Stromnetz in Kiew für Reparaturen ausgeschaltet
- Drohnentrümmer treffen russisches Öldepot
- Drohnenangriffe verursachen Verletzte und Schäden
- Grossbritannien plant 200 Millionen Pfund für Truppenentsendung
- Selenski: Russland will ukrainische Städte unbewohnbar machen
- Lettland will Sitzung des UNO-Sicherheitsrats
- UNO-Behörde verhandelt über Feuerpause am AKW Saporischja
- Bericht: Oreschnik wohl mit Sprengkopf-Attrappen bestückt
- Deutschland verurteilt russischen Raketenangriff mit Oreschnik
