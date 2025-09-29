- Nach dem Drohnenalarm über Dänemark will die Ukraine dem Nato-Land beim Aufspüren von Flugkörpern zur Seite stehen, wie der ukrainische Präsident Selenski in Kopenhagen sagt.
- Die Ukraine und Russland haben jeweils 185 Kriegsgefangene ausgetauscht.
- Nach einem russischen Angriff auf die Stadt Slawutytsch war die Stromzufuhr zum nahegelegenen stillgelegten AKW Tschernobyl drei Stunden lang unterbrochen.
