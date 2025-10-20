- US-Medien zufolge soll sich der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew mit seinem US-Amtskollege Steve Witkoff treffen.
- Dem ukrainischen Präsidenten Selenski wurde Audienz von König Charles III. auf Schloss Windsor gewährt. Danach traf Selenski in London seine grössten Unterstützer aus der «Koalition der Willigen».
- Litauen hat eine Luftraumverletzung durch zwei russische Flugzeuge gemeldet.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Gouverneur: Zwei Tote nach Angriffen in der Region Dnipropetrowsk
- Russischer Sondergesandter Dmitrijew in den USA
- Klitschko: Mindestens acht Verletzte in Kiew
- Bericht: Kritische Lage für ukrainische Truppen um Pokrowsk
- Kroatien kehrt zur Wehrpflicht zurück
- Ukraine fordert Sanktionen gegen russische Ölfirmen
- SRF-Korrespondent: Europäer eher «Koalition der Zögerlichen»
- Rutte: Putin gehen Geld, Truppen und Ideen aus
- Moskaus Sondergesandter Dmitrijew in den USA
- Selenski: Langstreckenraketen könnten Putin zu Gesprächen bewegen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF