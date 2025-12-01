- Nato-Staaten sollen auch 2026 für mindestens eine Milliarde Dollar pro Monat US-Waffen und Munition für die Ukraine kaufen, sagte der Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel.
- Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt einige US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine an und lehnt andere ab.
- Deutschland stellt der Ukraine weitere Militärhilfe im Wert von rund 170 Millionen Euro zur Verfügung.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainischer Unterhändler reist nach Brüssel und in die USA
- Kreml: Putin nimmt Teile von US-Vorschlägen an – keine Details
- Rutte: Alliierte sollen Waffen für eine Milliarde Dollar kaufen
- Russische Gelder: Belgien bekräftigt Bedenken an EU-Vorschlägen
- Deutschland sagt Ukraine weitere Militärhilfe zu
- Behörden: Brand in russischem Öldepot nach Drohnenangriff
- Rubio: «einige Fortschritte» bei Gesprächen mit Russland
- EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland
- Juri Uschakow: Es gebe noch viel Arbeit
- Treffen von Putin und Witkoff nach fast fünf Stunden beendet
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF