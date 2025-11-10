 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Schlechtes Wetter hilft Russland beim Sturm auf Pokrowsk

  • Schlechtes Wetter hilft Russland beim Sturm auf Pokrowsk
  • Über 200 Kenianer kämpfen für Russland im Ukraine-Krieg
  • Rumänien will Schwarzmeer-Allianz gegen russische Bedrohung
  • Ukrainische Energieministerin reicht Rücktritt ein
  • Selenski fordert Rücktritt von zwei Regierungsmitgliedern
  • Kein Alleingang Norwegens bei eingefrorenen Geldern für Ukraine
  • UNO: Dnipro und Schwarzes Meer durch Minen verseucht
  • Klitschko fordert Senkung des Mobilisierungsalters
  • Ukraine zieht Truppen an Saporischschja-Front zurück
  • Moskau bestätigt gescheiterten Kontakt zu Grossbritannien

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 12.11.2025, 21:50 Uhr

