- Nach einer Nacht von russischen Drohnen- und Raketenangriffen starben gemäss lokalen Behörden in der Hauptstadt Kiew insgesamt sechs Personen.
- Selenski zeigt sich offen für Kompromisse bei den Friedensverhandlungen und fordert von Russland, den Krieg zu bezahlen. Gleichzeitig markiert die Ukraine die Grenzen eines allfälligen «Friedensplans».
- Der Kreml hingegen kritisiert die Änderungsvorschläge am sogenannten Friedensplan. Diese seien «nicht konstuktiv».
Themen in diesem Newsticker
- Macron fordert weitere Verbesserungen des US-Friedensplanes
- Zahl der ukrainischen Todesopfer steigt auf sechs
- 249 ukrainische Drohnen über Russland abgefangen
- Luftangriffe auf Kiew fordern ein Todesopfer
- Friedensplan: Trump zeigt sich zuversichtlich
- Selenski will heikle Punkte mit Trump besprechen
- Tusk: Friedenslösung darf Europa nicht gefährden
- Chinas Xi spricht mit US-Präsident Trump zur Lage in der Ukraine
- Russischer Geheimdienst FSB erschiesst mutmassliche Saboteure
- Ukraine besteht auf «roten Linien» in Verhandlungen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
