- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird am Montag in London erwartet, um unter anderem mit dem britischen Premierminister Keir Starmer über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg zu beraten.
- Selenski hat Moskau erneut Angriffe auf zivile Infrastruktur der Ukraine vorgeworfen.
- Die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine werden heute Samstag fortgesetzt. Beide Länder sind sich laut US-Angaben einig: Wirkliche Fortschritte seien von Russland abhängig.
- Der ukrainische Präsident sagt, dass noch Tausende ukrainische Kinder aus Russland zurückgeholt werden müssen.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski am Montag zu Beratungen in London
- Russland greift Ukraine mit 653 Drohnen und 51 Raketen an
- Minenräummaschine aus der Schweiz für die Ukraine
- Ukraine greift Ölraffinerie in Luhansk an
- Selenski: Moskau zielt wieder auf zivile Infrastruktur
- Russische Angriffe treffen Energie-Infrastruktur in acht Regionen
- Ukraine greift Regionen Rjasan und Woronesch mit Drohnen an
- Russischer Angriff beschädigt Eisenbahnknotenpunkt bei Kiew
- Schutzhülle von AKW Tschernobyl nach Drohnenangriff beschädigt
- USA: Kriegsende hängt von Russland ab
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
