- Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Hafenstadt Temrjuk im Süden Russlands ist russischen Angaben zufolge ein Grossbrand ausgebrochen. In der Ukraine gab es nach russischen Luftangriffen mehrere Tote und Verletzte.
- Laut dem staatlichen Meinungsforschungsinstitut WZIOM erwarten rund 55 Prozent der Russen 2026 ein Ende des Krieges in der Ukraine.
- Der US-20-Punkte-Friedensplan-Plan sieht unter anderem Sicherheitsgarantien, wirtschaftliche Unterstützung und die Anerkennung der aktuellen Frontlinien vor. Russland spricht von «langsamen aber stetigen» Fortschritten.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski berichtet von Nachbesprechung mit Witkoff und Kushner
- Russland: Langsame Fortschritte im Verhandlungsprozess
- Ukraine: Russische Ölraffinerie angegriffen
- Papst Leo XIV. äussert Hoffnung auf Friedensgespräche
- Russland prüft Friedensvorschläge weiterhin
- Ukraine: Mehrere Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
- Russland: Grossbrand nach ukrainischem Angriff
- Russland: Langstreckenbomber über Barentsee
- Russland schiesst 16 Drohnen mit Ziel Moskau ab
- Umfrage: Mehrheit der Russen erwartet Kriegsende 2026
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF