- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff soll am Wochenende europäische Vertreter in Berlin treffen. Am Montag reist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ebenfalls in die deutsche Hauptstadt.
- In der südukrainischen Hafenstadt Odessa und der umliegenden Region ist nach einem grossangelegten russischen Angriff der Strom ausgefallen.
- Die EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein: Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten stimmte dafür, eine Rückübertragung von in der EU festgesetzten Mitteln zu verbieten.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski bestätigt Teilnahme an Gesprächen in Berlin
- Starmer und von der Leyen beraten über «Friedensplan»
- Ukraine-Gespräche in Berlin – das ist bislang bekannt
- Belarus lässt im Zuge der Annäherung an die USA Gefangene frei
- USA wollen offenbar Sanktionen auf belarussisches Kali aufheben
- Babis lehnt Garantien für Finanzierung der Ukraine ab
- Selenski fordert mehr Unterstützung gegen russische Angriffe
- Erdogan: «Frieden ist nicht mehr fern»
- AKW Saporischja verliert erneut externen Stromanschluss
- Beratergespräche zu Ukraine-Waffenstillstand in Berlin
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
