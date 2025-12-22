- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bestätigt ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump «in naher Zukunft» in Mar-a-Lago, Florida; laut Medienberichten voraussichtlich am Sonntag.
- Vertreter Russlands und der USA haben nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow am Telefon über einen Friedensplan für die Ukraine gesprochen.
- Russische Drohnenangriffe beschädigen laut der Ukraine in den Regionen Odessa und Mykolajiw mehrere ausländische Schiffe.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski bestätigt Treffen mit Trump in «naher Zukunft»
- Russland verzögert Rüstungsexporte – eigene Armee hat Priorität
- Peskow: Russland und USA wieder im Telefonkontakt
- Putin weist Unterhändler zu Gesprächen mit US-Regierung an
- Sanktionen bremsen Russlands Flüssiggas-Ziele aus
- Grossbrand in russischem Hafen Temrjuk nach Angriff gelöscht
- Ausländische Schiffe bei russischen Angriffen beschädigt
- Selenski kündigt baldigen Besuch bei Trump an
- Nato-Chef hält autonome EU-Verteidigung für unnötig
- Kremlkritiker Sergej Udalzow zu Haftstrafe verurteilt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
