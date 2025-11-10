- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Cherson nahe der Grenze zu Russland besucht. Anlass war der dritte Jahrestag des Abzugs der russischen Truppen.
- Nach dem Bekanntwerden von Ermittlungen und Razzien wegen des Verdachts auf Korruption beim ukrainischen Staatskonzern Energoatom hat Präsident Wolodimir Selenski Verurteilungen gefordert.
- Bei einem russischen Drohnenangriff ist am Abend in Kramatorsk im Osten der Ukraine eine Person getötet worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Finnischer Ex-Präsident: Europäer sollten mit Putin reden
- Selenski besucht Cherson nahe der Front
- Russischer Angriff auf Energieanlagen in der Region Odessa
- Ukraine: Angriff auf russische Ölraffinerie Saratow
- Mutmassliche Drohnen-Trümmer in Rumänien gefunden
- «Die Lage in Pokrowsk hat sich weiter verschärft»
- Russland will in Kupjansk weiter vorgerückt sein
- Todesopfer bei russischem Angriff auf Kramatorsk
- Russland mit Details über Drohnen-Abschüsse
- Selenski fordert Urteile wegen Korruption bei Atomkonzern
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF