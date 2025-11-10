 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Selenski besucht Cherson nahe der russischen Grenze

Themen in diesem Newsticker

  • Finnischer Ex-Präsident: Europäer sollten mit Putin reden
  • Selenski besucht Cherson nahe der Front
  • Russischer Angriff auf Energieanlagen in der Region Odessa
  • Ukraine: Angriff auf russische Ölraffinerie Saratow
  • Mutmassliche Drohnen-Trümmer in Rumänien gefunden
  • «Die Lage in Pokrowsk hat sich weiter verschärft»
  • Russland will in Kupjansk weiter vorgerückt sein
  • Todesopfer bei russischem Angriff auf Kramatorsk
  • Russland mit Details über Drohnen-Abschüsse
  • Selenski fordert Urteile wegen Korruption bei Atomkonzern

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

10vor10, 7.11.2025, 21:50 Uhr

