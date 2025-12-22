- Die EU-Kommission stellt der Ukraine 2.3 Milliarden Euro zur Unterstützung ihrer Finanzen und öffentlichen Verwaltung zur Verfügung.
- Ein ranghoher General der russischen Armee wird bei einer Explosion einer Autobombe in Moskau getötet. Russland vermutet die Ukraine hinter dem Attentat.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bezeichnet den Stand der Verhandlungen um den 20-Punkte-Friedensplan der USA als «solide».
Themen in diesem Newsticker
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF