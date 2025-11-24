- In seiner abendlichen Ansprache in Kiew sagte Selenski er habe für nächste Woche «wichtige Gespräche» geplant.
- Laut EU-Ratspräsident Costa wollen die USA in den Verhandlungen mit Russland nicht über die EU- oder die Nato-Belange sprechen.
- Die ungarische Regierung unterstützt den US-Friedensplan und möchte eine schnelle Vereinbarung zwischen den Parteien.
- Putin bezeichnet die ukrainische Führung als illegitim und erklärt, es sei rechtlich unmöglich, Dokumente mit ihr zu unterzeichnen.
- Putin hat Pläne für Verhandlungen mit US-Vertretern kommende Woche in Russland bestätigt.
- Selenski deutet Spitzengespräch über Frieden für Ukraine an
- Costa: USA werden nicht für EU und Nato sprechen
- Staatsanwaltschaft: Fünf ukrainische Kriegsgefangene getötet
- Ungarn unterstützt den US-Friedensplan
- Kreml: Russlands Militärausgaben können nicht begrenzt werden
- Putin: Ukrainische Führung illegitim, Ziele notfalls mit Gewalt
- Treffen mit USA für nächste Woche geplant
- Putin: Text von USA und Ukraine kann Basis für Vereinbarung sein
- Frankreich: Neuer freiwilliger Wehrdienst ab nächstem Sommer
- Russland meldet Vorrücken in Pokrowsk
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
