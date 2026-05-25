- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in Schweden Ministerpräsident Ulf Kristersson getroffen. Die Ukraine will 20 schwedische Kampfjets des neuen Typs Jas 39 Gripen E/F kaufen.
- Die US-Botschaft in Kiew hält ihren Betrieb aufrecht, ungeachtet der russischen Aufforderung an Ausländer und Diplomaten zur Ausreise.
- Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat vor einer «gefährlichen Eskalation» im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gewarnt. Er fordert beide Seiten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kallas: Waffenstillstand Voraussetzung für Verhandlungen
- Ukraine will 20 schwedische Kampfjets kaufen
- Ukraine: Zwei Tote durch russischen Drohnenangriff im Gebiet Sumy
- Nato stärkt Ostflanke mit zweitem Hauptquartier
- Ukraine erhält Gripen-Kampfjets aus Schweden
- Selenski für Gespräche in Schweden
- UNO-Hochkommissar warnt vor «gefährlicher Eskalation»
- Nach Drohungen Moskaus: US-Botschaft in Kiew bleibt geöffnet
- EU: Vorerst keinen Chefverhandler für mögliche Friedensgespräche
- Selenski kündigt weitere Angriffe in Russland an
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF