- Ein Treffen zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Wolodimir Selenski ist bei Telefongesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Putin mehrfach ein Thema gewesen. Das sagte Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow.
- Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht das Öllager Chocholska in der russischen Oblast Woronesch angegriffen.
- Bei russische Drohnenangriffe auf mehrere Orte in der Ukraine sind nach Behördenangaben 3 Menschen getötet und mehrere verletzt worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Weitere trilaterale Gespräche in Abu Dhabi geplant
- Russland: Putin hat mit Trump ein Treffen mit Selenski besprochen
- US-Bericht: 1.2 Millionen russische Soldaten verwundet oder tot
- Ukrainisches Militär: Russisches Öldepot angegriffen
- Weiterhin kaum Strom in Kiew
- Selenski: Abkommen zum Wiederaufbau noch ungenügend
- Ukraine greift mit Drohnen Sewastopol auf der Krim an
- Ukraine: Tote und verletzte nach russischen Angriffen
- Gouverneur: Hafeninfrastruktur in Odessa bei Angriff beschädigt
- Ukrainischer Aussenminister: Selenski zu Treffen mit Putin bereit
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF