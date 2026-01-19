- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski macht einen Besuch beim Weltwirtschaftsforum in Davos von möglichen Vertragsunterzeichnungen oder weiteren Hilfszusagen abhängig.
- Der ukrainische Aussenminister hat auf X dringende Unterstützung für die Ukraine gefordert. Moskaus jüngster «barbarischer Angriff» sei ein Weckruf für die Staats- und Regierungschefs am WEF, sagte Andrii Sybiha.
- Die russischen Angriffe auf die Infrastruktur und Energieversorgung haben die Ukraine laut dem Deutschen Auswärtigen Amt in die Nähe «eines Kollaps» gebracht.
Themen in diesem Newsticker
- WEF: Deutschland, Frankreich und GB beraten mit Ukraine
- Selenski schlägt Europa Aufbau einer gemeinsamen Armee vor
- Selenski: Auch Ukraine zu Trumps Friedensrat eingeladen
- Ehemaliges AKW Tschernobyl ohne externe Stromversorgung
- Kreml: Keine Einladung zu G7-Treffen in Paris
- Selenskis Teilnahme am WEF ungewiss
- Ukrainischer Aussenminister: Druck auf Russland ist nötig
- Versorger DTEK: 162'000 Haushalte wieder mit Strom
- Nach Angriff auf Kiew: Tausende Wohnungen ohne Heizung
- Drohnen- und Raketenangriff auf Kiew
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF