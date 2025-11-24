- Regierungsvertreter aus den USA, Europa und der Ukraine waren am Sonntag nach Genf gereist, um über Möglichkeiten zur Beendigung des russischen Angriffskriegs zu verhandeln.
- Bei den Beratungen ist laut einer gemeinsamen Erklärung der USA und Ukraine ein «überarbeiteter und verfeinerter» «Friedensplan» erstellt worden.
- Selenski zeigt sich offen für Kompromisse bei den Friedensverhandlungen und fordert von Russland, den Krieg zu bezahlen. Gleichzeitig markiert die Ukraine die Grenzen eines allfälligen «Friedensplans».
- Der Kreml hingegen kritisiert die Änderungsvorschläge am sogenannten Friedensplan. Diese seien «nicht konstuktiv».
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine besteht auf «roten Linien» in Verhandlungen
- Kreml: Kritik an EU, aber bereit zu Gesprächen über US-Plan
- EU-Ratspräsident: Jede erforderliche Unterstützung für Ukraine
- Uschakow: Kreml lehnt europäischen Gegenvorschlag ab
- Ukrainische Verhandlungsdelegation auf dem Heimweg
- Kanzler Merz: «Russland muss an den Tisch»
- Europas Aussenminister stehen weiterhin an der Seite der Ukraine
- Von der Leyen: Neuer US-Ukraine-Plan ist solide Grundlage
- Tote in Cherson nach russischem Beschuss
- Frankreich: Gespräche in Genf waren «konstruktiv und nützlich»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF