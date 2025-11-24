- Regierungsvertreter aus den USA, Europa und der Ukraine waren am Sonntag nach Genf gereist, um über Möglichkeiten zur Beendigung des russischen Angriffskriegs zu verhandeln.
- Selenski zeigt sich offen für Kompromisse bei den Friedensverhandlungen und fordert von Russland, den Krieg zu bezahlen.
- Bei den Beratungen ist laut einer gemeinsamen Erklärung der USA und Ukraine ein «überarbeiteter und verfeinerter» «Friedensplan» erstellt worden.
- Aus europäischer Sicht verlangt der US-«Friedensplan» der Ukraine viele Zugeständnisse an Russland ab. Mehrere Staaten haben laut Agenturbericht einen Gegenvorschlag vorgelegt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland meldet weitere Einnahmen ukrainischer Gebiete
- EU Ratspräsident Costa fordert einheitliche Position der EU
- Kreml hat noch keine Informationen zum neuen Friedensplan
- Ukraine benennt rote Linien der Friedensverhandlungen
- Selenski zeigt sich offen für Kompromisse beim «Friedensplan»
- Wadephul: Angepasster Plan sei ein Erfolg für Europa
- Finnlands Präsident Stubb begrüsst Fortschritte in Genf
- Russland: 93 ukrainische Drohnen abgewehrt
- Friedensverhandlungen in Genf – die wichtigsten Entwicklungen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF