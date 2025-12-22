- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat für die kommenden Tagen eine Reise zu US-Präsident Donald Trump angekündigt.
- Selenski hat mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner telefoniert und «wichtige Details» zum US-Friedensplan besprochen.
- Russland sieht langsame Fortschritte bei den Friedensgesprächen, obwohl Westeuropa diese «torpediert», sagte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ausländische Schiffe bei russischen Angriffen beschädigt
- Selenski kündigt baldigen Besuch bei Trump an
- Nato-Chef hält autonome EU-Verteidigung für unnötig
- Kremlkritiker Sergej Udalzow zu Haftstrafe verurteilt
- Selenski berichtet von Nachbesprechung mit Witkoff und Kushner
- Russland: Langsame Fortschritte im Verhandlungsprozess
- Ukraine: Russische Ölraffinerie angegriffen
- Papst Leo XIV. äussert Hoffnung auf Friedensgespräche
- Russland prüft Friedensvorschläge weiterhin
- Ukraine: Mehrere Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
