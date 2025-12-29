- Laut dem ukrainischen Präsident Selenski wird sich die Koalition der Willigen am 6. Januar in Frankreich treffen.
- Nach Ukraine-Gesprächen spricht die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen von «guten Diskussionen.»
- Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz fordert von den Beteiligten in den Friedensgesprächen Ehrlichkeit.
- Der Vizechef des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew fordert, Selenski solle nach seinem Tod als Exponatin der Kunstkammer in St. Petersburg ausgestellt werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Grosser Stromausfall im Gebiet Moskau nach Drohnenangriff
- BBC berichtet von höheren Verlusten Russland
- «Keine soliden Beweise» für Angriff auf Putin-Residenz
- Koalition der Willigen trifft sich am 6. Januar in Frankreich
- Von der Leyen: Wohlstand der freien Ukraine liegt im EU-Beitritt
- Merz: Ehrlichkeit von allen nötig, auch von Russland
- Polens Premier Tusk sieht Hoffnung auf baldigen Frieden
- Ukraine ordnet Evakuierung von 14 Dörfern nahe Belarus-Grenze an
- Ukraine weist Vorwürfe zu Angriff auf Putins Residenz zurück
- Russland stationiert nuklearfähiges Oreshnik-Raketensystem
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF