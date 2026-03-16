- Der ukrainische Präsident Selenski kündigt eine neue Gesprächsrunde mit den USA für Samstag an. Ein Teil der Delegation befinde sich bereits auf dem Weg.
- Ein russischer Angriff auf das ukrainische Wasserkraftwerk in Novodnistrovsk hat Auswirkungen auf das Trinkwasser im Nachbarstaat Moldau.
- Im Westen der Ukraine hat das russische Militär mehrere Ziele angegriffen – im Gebiet Wolyn etwa fiel für mehr als 30'000 Haushalte der Strom aus.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine will Gespräche über Kriegsende mit den USA fortsetzen
- US-Führung bereitet möglichen Besuch von Lukaschenko vor
- Zeitung: Russischer Blogger nach Putin-Kritik in Psychiatrie
- Selenski appelliert an EU
- Pistorius will stärkeres Engagement deutscher Firmen in Ukraine
- Ukraine meldet Abschuss von 109 russischen Drohnen
- Kreml verurteilt ukrainische Angriffe auf Gazprom-Anlagen
- Russland will Frauen ohne Kinderwunsch zu Psychologen schicken
- Estland protestiert gegen russische Luftraumverletzung
- Ukraine plant Ausweitung des Rapsanbaus wegen Iran-Krieg
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF