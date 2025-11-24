- Laut dem Leiter der Nationalen Sicherheit, plant die Ukraine einen Besuch von Selenski bei Trump, zur Beendigung des Krieges.
- Der US-amerikanische Armeesekretär Dan Driscoll trifft russische Beamte in Abu Dhabi zu Gesprächen über die Bedingungen eines möglichen Friedensplans mit Russland.
- Emmanuel Macron sieht Verbesserungspotenzial im Friedensplan der USA und betont, dass nur Europa über die eingefrorenen russischen Vermögenswerte bestimmen dürfe.
- Nach einer Nacht von russischen Drohnen- und Raketenangriffen starben gemäss lokalen Behörden in der Hauptstadt Kiew insgesamt sechs Personen.
