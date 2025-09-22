- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wirft dem russischen Staatschef Wladimir Putin vor, den Krieg gegen sein Land ausweiten zu wollen.
- Die Ukraine ist nach Ansicht von Donald Trump in der Lage, mithilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet von Russland zurückzuerobern.
- Nach der US-Kursänderung gegenüber Russland geht Selenski davon aus, dass Trump Putin zum Frieden bewegen kann.
Themen in diesem Newsticker
- Pistorius: Russland hat deutsche Fregatte überfliegen lassen
- Selenski: Putin will Krieg gegen Ukraine ausweiten
- Russland: Tote nach Angriff in russischer Stadt Noworossijsk
- Von der Leyen schmiedet Pläne für Zölle auf russischem Öl
- Spanien: GPS-Störung in Flugzeug mit Ministerin nahe Kaliningrad
- Trotz Trump-Aufruf: Ungarn will weiterhin russisches Öl kaufen
- Peskow: Russland ist ein Bär, kein «Papiertiger»
- Ukraine greift erneut petrochemische Anlage in Russland an
- Russland will Mehrwertsteuer zur Kriegsfinanzierung erhöhen
- Russland: Haben massiven Drohnenangriff abgewehrt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF