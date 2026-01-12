- Nach fast vier Jahren Krieg spitzt sich die Lage in der Ukraine nach Darstellung von Präsident Wolodimir Selenski immer weiter zu – sowohl an der Front als auch in den Städten.
- Durch einen schweren russischen Luftangriff sind mindestens vier Menschen in der ostukrainischen Grossstadt Charkiw getötet worden.
- Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 23 Luftabwehrsysteme mittlerer und grosser Reichweite erhalten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
- Israel: Zwei Palästinenser im Süden von Gaza getötet
- Russland: Brand in Rostow am Don nach ukrainischem Beschuss
- Notabschaltungen in Krywyj Rih nach Drohnenangriff
- Selenski räumt schwierige Lage in der Ukraine ein
- Scholz: Putin hat Krieg zwei Jahre lang fest geplant
- Russen greifen Infrastruktur an – Kälte als Kriegswaffe
- Gouverneur will Russen wegen Blackout umquartieren
- Kasachstan bestätigt Drohnenangriff auf zwei Tanker
- Regierungsumbildung in der Ukraine scheitert
- Zwei mutmassliche russische Agenten in Deutschland angeklagt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
