- Bei einem russischen Luftangriff auf ein Dorf in der ostukrainischen Region Donezk werden nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski mehr als 20 Zivilisten getötet.
- Das ukrainische Energieministerium beschuldigt Russland, gezielt zivile Infrastruktur anzugreifen, nachdem ein Heizkraftwerk in der Region Kiew angegriffen wurde.
- Die USA stellen neue Sanktionen gegen Russland in Aussicht.
- US-Präsident Trump kündigt ein Treffen mit mehreren europäischen Spitzenpolitikern an. Er stellt zudem ein baldiges Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF