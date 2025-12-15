- Wolodimir Selenski schliesst Wahlen in den von Russland besetzten Teilen seines Landes aus.
- Die Gespräche um einen Frieden in die Ukraine gehen in die nächste Runde. US-Unterhändler treffen sich dieses Wochenende mit Vertretern Russlands in Florida.
- Die EU-Staaten haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel auf einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski prüft US-Vorschlag für Friedensgespräche
- Selenski: Keine Wahlen in russisch besetzten Gebieten der Ukraine
- Selenski: Lage in Region Odessa nach Angriffen schwierig
- Russische Angriffe auf Genfer Sonnenblumenöllager bei Odessa
- Russischer Angriff auf Hafen Piwdennyj gemeldet
- Ukraine-Gespräche gehen in die nächste Runde
- Russland meldet Einnahme von zwei ukrainischen Dörfern
- Ukrainische Drohnen sollen russisches Schiff getroffen haben
- Russische Raketenangriffe auf Odessa mit acht Todesopfern
- Reuters: RUS-Sonderbeauftragter auf dem Weg nach Miami
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF