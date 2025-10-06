- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat eine schnelle Friedenslösung im Abwehrkrieg gegen Russland mit dem Erhalt weitreichender Waffen für sein Land verbunden.
- Die Föderale Agentur für Atomenergie Russlands Rosatom bereitet die Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Saporischja vor.
- Der wahrscheinliche künftige Regierungschef Tschechiens, Andrej Babis, will der Ukraine keine finanzielle Unterstützung für Waffen geben.
Themen in diesem Newsticker
- Trump will Finnland bei russischem Angriff verteidigen
- Selenski setzt auf weitreichende Waffen für einen Frieden
- Trump droht Rüstungs-«Nachzügler» Spanien mit Nato-Rauswurf
- Merz: Trump hätte grosse Verdienste, wenn er Krieg beendet
- Selenski: Bei Waffenruhe nominieren wir Trump für Nobelpreis
- Ukrainische Behörden ordnen Evakuierung in Kramatorsk an
- Polen: Standesbeamter soll für Russland spioniert haben
- EU-Sanktionsbeauftragter: US-Kurs bei Sanktionen unklar
- Ukraine: Haben Energieanlagen in Wolgograd attackiert
- Rosatom bereitet Wiederinbetriebnahme des AKW Saporischja vor
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF