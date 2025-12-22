 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Selenski sieht Partner bei Konfliktlösung in der Pflicht

  • Reparaturen am Kraftwerk Saporischja – «Lage unter Kontrolle»
  • Selenski: Frieden in der Ukraine hängt von Partnern ab
  • Ukraine meldet Angriffe auf russische Raffinerien
  • Stromversorgung für 750'000 Haushalte in Kiew wiederhergestellt
  • Drohnenalarm in Moskau – Mehr als 300 Flüge betroffen
  • Putin äussert Drohungen vor Treffen von Trump und Selenski
  • Zwischenstopp in Kanada: Selenski trifft Premierminister Carney
  • EU und Kanada stärken Selenski den Rücken
  • Putin: Russland wird Ziele notfalls mit Gewalt erreichen
  • Selenski will mit Trump über Sicherheitsgarantien sprechen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.12.25, 22:45 Uhr

