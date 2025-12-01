 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Selenski sprach mit US-Vertretern über Friedensplan

  • Stromsperre von bis zu 16 Stunden in der Ukraine
  • Selenski sprach mit US-Vertretern über Friedensplan
  • Selenski am Montag zu Beratungen in London
  • Russland greift Ukraine mit 653 Drohnen und 51 Raketen an
  • Minenräummaschine aus der Schweiz für die Ukraine
  • Ukraine greift Ölraffinerie in Luhansk an
  • Selenski: Moskau zielt wieder auf zivile Infrastruktur
  • Russische Angriffe treffen Energie-Infrastruktur in acht Regionen
  • Ukraine greift Regionen Rjasan und Woronesch mit Drohnen an
  • Russischer Angriff beschädigt Eisenbahnknotenpunkt bei Kiew

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 06.12.25, 19:30 Uhr

