- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien haben in London mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski über den US-«Friedensplan» beraten.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sagte danach, das Treffen sei produktiv gewesen. Die besprochenen Friedensvorschläge sollen den USA voraussichtlich am Dienstag vorgelegt werden.
- Die Schweiz muss sich stärker für die Rückführung von durch Russland verschleppten ukrainischen Kindern engagieren. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat eine entsprechende Motion angenommen.
- Klingbeil: Auch USA zu mehr Druck auf Russland bereit
- Macron: Gibt noch Druckmittel auf Russland
- Selenski: Produktive Gespräche mit E3-Staaten
- Schweiz soll sich für nach Russland entführte Kinder einsetzen
- Merz skeptisch bei Details aus US-Friedensplan für Ukraine
- Starmer empfängt Selenski in London
- Wadephul: China muss Einfluss auf Russland nutzen
- Lange Haftstrafen für Russen nach Ermordung von Amerikaner
- Selenski: Keine Einigung über Gebietszugeständnisse
- Selenski trifft heute auch Rutte, Costa und von der Leyen
