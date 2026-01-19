 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Selenski: Weitere Gespräche in Abu Dhabi am Samstag

  • Selenski kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
  • Selenski weist russische Pläne für eingefrorenes Vermögen zurück
  • Emirate: Gespräche von Ukraine, Russland und USA haben begonnen
  • Netzbetreiber: Stromversorgung deutlich verschlechtert
  • EU schickt Stromgeneratoren in die Ukraine
  • Ukraine: Vier Tote nach russischem Drohnenangriff
  • Selenski will Gebietsfragen in Abu Dhabi zum Thema machen
  • Klitschko: Immer noch fast 2000 Haushalte in Kiew ohne Heizung
  • Wolfgang Ischinger: Grönland-«Zirkus» lenkt von Ukraine-Krieg ab
  • Trilaterales Treffen: Hochkarätige Delegationen in Abu Dhabi

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 23.1.2026, 19:30 Uhr

