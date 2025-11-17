 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Selenski: Werde Interessen der Ukraine nicht verraten

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Ukraine soll bis Donnerstag Friedensplan zustimmen
  • Selenski: Einer der schwierigsten Momente in der Geschichte
  • Bericht: Gespräch zwischen Selenski und Vance noch am Freitag
  • Russland meldet Einkesselung von 5000 ukrainischen Soldaten
  • Insider: USA erhöhen Druck auf Ukraine für Friedensabkommen
  • Polen startet Operation «Horizont» zum Schutz der Infrastruktur
  • Europäische Staatschefs beraten mit Selenski über US-Friedensplan
  • Zahl der Toten nach Angriff auf Ternopil steigt auf 31
  • Kreml: Offen für Verhandlungen, aber noch keinen Plan erhalten
  • EU in US-Friedensverhandlungen zur Ukraine eingebunden

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 20.11.2025, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)