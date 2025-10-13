- US-Präsident Trump hat den ukrainischen Präsidenten Selenski im Weissen Haus empfangen. Hoffentlich könne man den Krieg beenden, ohne über Tomahawks nachdenken zu müssen, sagte er beim Treffen mit Selenski.
- Trump will sich in den nächsten zwei Wochen mit Kremlchef Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Es soll voraussichtlich ein Zweiertreffen ohne direkte Beteiligung der Ukraine werden.
- Der ungarische Aussenminister sichert die Einreise von Wladimir Putin zum Treffen zu. Die EU begrüsst dieses Treffen, sofern es zum Frieden beiträgt.
- Selenski: «Wir vertrauen Trump, dass er den Krieg beenden will»
- Treffen mit Trump beendet: Selenski verlässt das Weisse Haus
- Selenski: US-Energiefirmen wollen Ukraine helfen
- Selenski: Trump hat eine Chance, den Krieg zu beenden
- Trump: Zweiertreffen mit Putin – in Kontakt mit Selenski
- Trump und Selenski sprechen vor den Medien über Tomahawks
- Selenski trifft im Weissen Haus ein
- Wadephul: Ukraine muss in jede Vereinbarung einbezogen werden
- SRF-Korrespondent zu Tomahawks und Putin-Trump-Treffen
- Kreml spricht von baldigem Treffen zwischen Putin und Trump
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
