- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski trifft sich in Paris mit Amtskollege Macron zu Gesprächen.
- Die Nachbarländer Rumänien und die Ukraine bündeln ihre Kräfte. Sie wollen gemeinsam militärische Drohnen produzieren und im Energiesektor zusammenarbeiten.
- Ein ukrainischer Drohnenangriff löste in der südrussischen Region Krasnodar Behördenangaben zufolge ein Feuer in einem Öldepot aus.
Themen in diesem Newsticker
- Moskau bestellt Botschafter Frankreichs und Grossbritanniens ein
- Selenski kritisiert US-Entscheidung zu gelockerten Ölsanktionen
- Frankreich und Grossbritannien bekräftigen Ukraine-Unterstützung
- DIW: Lockerung der Russland-Sanktionen ist ein Fehler
- António Costa kritisiert US-Entscheidung zu russischem Öl
- Ukraine: drei Tote bei russischem Raketenangriff in Kupjansk
- Wolodimir Selenski trifft Emmanuel Macron in Paris
- Bundesgericht lehnt Antrag des russischen Konzerns Gazprom ab
- Moskau zufrieden nach US-Lockerungen bei Ölsanktionen
- Weitere Drohnenangriffe zwischen Russland und Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
