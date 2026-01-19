- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Davos gereist. Die Begegnung soll um 13.00 Uhr am Rande des Weltwirtschaftsforums stattfinden.
- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist eigenen Angaben zufolge am Donnerstag zu einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin nach Moskau.
- Die ukrainische Anti-Korruptionsbehörde ermittelt wegen eines mutmasslichen Betrugsfalls gegen einen früheren hochrangigen Mitarbeiter im Präsidialamt und gegen ein ehemaliges Vorstandsmitglied des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Klitschko: Rund 3000 Wohnblöcke in Kiew weiter ohne Heizung
- Wolodimir Selenski ist auf dem Weg nach Davos
- Trump steht laut Nato-Chef Rutte weiter zur Ukraine
- Witkoff: Grosse Fortschritte bei Ukraine-Verhandlungen
- Russland ohne Interesse an Grönland
- Putin bestätigt Gespräche mit US-Gesandten Witkoff und Kushner
- Mutmassliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
- Trump: Treffen mit Selenski offenbar am Donnerstag
- Trump will Selenski kurzfristig am WEF in Davos treffen
- Trump will «Blutbad» in der Ukraine beenden
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF