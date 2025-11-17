- Spanien will die Ukraine mit einem neuen Hilfspaket im Wert von 817 Millionen Euro unterstützen.
- Die Ukraine hat zwei Kraftwerke in Donezk mit Drohnen angegriffen und dabei laut der Besatzungsverwaltung grosse Schäden am Stromnetz verursacht.
- Polen macht Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich.
Themen in diesem Newsticker
- Russland meldet Abschuss von vier ATACMS-Raketen
- Zahlreiche Verletzte bei Drohnenangriff auf Charkiw
- Stromausfälle: Notstand in Donezk ausgerufen
- Ukraine greift Russland mit Langstreckenraketen an
- Spanien will Ukraine mit 817 Mio Euro Hilfe unterstützen
- Ukraine will 43 Milliarden von Russland für Klimaschäden
- Russland: Ukrainische Drohnen mit Ziel Moskau abgeschossen
- Ukraine beschiesst Stromnetz im Gebiet Donezk
- Spanien sichert Ukraine Hilfe zu
- Polen: Russlands Geheimdienst steckt hinter Anschlag auf Zuglinie
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF