- Zwischen Russland und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen verschärfen sich die Spannungen. Auslöser sind ukrainischen Drohnenangriffe auf Russlands und die Exklave Kaliningrad, wo nukleare Mittelstreckenraketen stationiert sind.
- Die EU-Kommission hat ein Abkommen für die weitere Finanzhilfe an die Ukraine unterzeichnet. Das Land soll demnach Mitte Juni 3.2 Milliarden Euro bekommen.
- Drohnenalarm in Litauen: Die Armee schickte die Bevölkerung in Schutzräume, am Flughafen Vilnius wurden Flüge eingestellt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine will Truppen Richtung Belarus verstärken
- Russland verurteilt Litauens Äusserungen zu Kaliningrad
- Spannungen zwischen Moskau und dem Baltikum nehmen zu
- Polen fasst drei mutmassliche russische Agenten
- Von der Leyen verurteilt russische Drohungen gegen das Baltikum
- Kreml: Treffen Putins mit Trump bei Apec-Gipfel möglich
- Brand in russischer Raffinerie nach Drohnenangriff
- Xi und Putin verabschieden Erklärung – auch zu Ukraine-Krieg
- EU-Kommission unterzeichnet Abkommen über Ukraine-Hilfe
- Russland: 273 ukrainische Drohnen in der Nacht abgefangen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF