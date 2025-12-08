- Der britische Premierminister Keir Starmer hat den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in London empfangen. Sie wollen über einen Plan zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine sprechen.
- US-Präsident Trump hat erklärt, dass er sich nicht sicher sei, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit dem neuen Vorschlag für ein Kriegsende einverstanden sei. Er sei «ein wenig enttäuscht» von Selenski, dass dieser den Vorschlag noch nicht gelesen hat.
- Laut dem leitenden Verhandlungsführer Kiews, Rustem Umerov, wird Selenski heute Montag über die jüngsten Gespräche informiert und erhält sämtliche Dokumente.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Starmer empfängt Selenski in London
- Wadephul: China muss Einfluss auf Russland nutzen
- Lange Haftstrafen für Russen nach Ermordung von Amerikaner
- Selenski: Keine Einigung über Gebietszugeständnisse
- Selenski trifft heute auch Rutte, Costa und von der Leyen
- Selenski wird heute über Gespräche der letzten Tage infomiert
- Russland will zwei Dörfer erobert haben
- Sieben EU-Länder fordern rasche Verwendung von russischen Geldern
- Ukraine: Toter bei russischen Angriffen
- Verletzte bei russischem Angriff auf Ochtyrka
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF