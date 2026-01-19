- Die Ukraine, Russland und die USA verhandeln am Freitag und Samstag in Abu Dhabi über ein Ende des russischen Angriffskrieges. Die Gespräche laufen.
- Bei den Gesprächen wird es gemäss dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski auch um Gebietsfragen gehen, so etwa um die Region Donbass.
- Die gezielten Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur der Ukraine halten an. Die EU schickt Hunderte von Stromgeneratoren in die Ukraine.
Themen in diesem Newsticker
- Emirate: Gespräche von Ukraine, Russland und USA haben begonnen
- Netzbetreiber: Stromversorgung deutlich verschlechtert
- EU schickt Stromgeneratoren in die Ukraine
- Ukraine: Vier Tote nach russischem Drohnenangriff
- Selenski will Gebietsfragen in Abu Dhabi zum Thema machen
- Klitschko: Immer noch fast 2000 Haushalte in Kiew ohne Heizung
- Wolfgang Ischinger: Grönland-«Zirkus» lenkt von Ukraine-Krieg ab
- Trilaterales Treffen: Hochkarätige Delegationen in Abu Dhabi
- Von der Leyen sieht neuen Ukraine-Plan auf der Zielgeraden
- Berater: Putin an diplomatischer Lösung «aufrichtig interessiert»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF