- Durch einen schweren russischen Luftangriff sind mindestens vier Menschen in der ostukrainischen Grossstadt Charkiw getötet worden.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnt Bürgerinnen und Bürger vor einem weiteren heftigen Angriff Russlands.
- Das vergangene Jahr war für die Zivilbevölkerung in der Ukraine das mit den meisten Todesopfern seit Beginn des russischen Grossangriffes im Februar 2022.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Tote durch russischen Luftangriff auf Charkiw
- Ukraine greift südrussische Stadt Taganrog an
- Nächtliche Angriffe in Charkiw und Kiew
- Wadephul beschwört transatlantisches Verhältnis
- Russischer Gouverneur: Toter bei ukrainischem Drohnenangriff
- Selenski warnt erneut vor massivem Angriff
- Rheinmetall liefert fünf Schützenpanzer in die Ukraine
- Hunderte Gebäude in Kiew weiter ohne Heizung
- UNO: Zahl der zivilen Opfer in Ukraine 2025 klar gestiegen
- Moskau: Oreschnik-Rakete traf Flugzeugreparaturwerk in Lwiw
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF