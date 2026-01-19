- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff ist im Kreml von Russlands Präsident Wladimir Putin zu Gesprächen empfangen worden.
- Für Freitag und Samstag sind Gespräche zwischen Unterhändlern der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi geplant.
- Die Schweiz will Heizungen in die Ukraine liefern. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte um Hilfe im Energiesektor gebeten.
Themen in diesem Newsticker
- Von der Leyen sieht neuen Ukraine-Plan auf der Zielgeraden
- Berater: Putin an diplomatischer Lösung «aufrichtig interessiert»
- Kreml: Russland stimmt trilateralem Treffen offiziell zu
- Kreml: Treffen zwischen Putin und US-Gesandten beendet
- US-Unterhändler in Moskau eingetroffen
- Schweiz will Heizgeräte in die Ukraine liefern
- Frankreich stoppt sanktionierten Öltanker
- Erste trilaterale Friedensgespräche am Freitag und Samstag
- Selenski kritisiert Europa und Nato scharf
- Treffen zwischen Trump und Selenski am WEF
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF