- Der ukrainische Präsident Selenski ist von US-Präsident Trump im Weissen Haus empfangen worden.
- Der ungarische Aussenminister sichert die Einreise von Wladimir Putin zum Treffen zu. Die EU begrüsst dieses Treffen, sofern es zum Frieden beiträgt.
- US-Präsident Donald Trump will sich in den nächsten zwei Wochen mit Kremlchef Wladimir Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Trump hat eine Chance, den Krieg zu beenden
- Trump: Zweiertreffen mit Putin – in Kontakt mit Selenski
- Trump und Selenski sprechen vor den Medien über Tomahawks
- Selenski trifft im Weissen Haus ein
- Wadephul: Ukraine muss in jede Vereinbarung einbezogen werden
- SRF-Korrespondent zu Tomahawks und Putin-Trump-Treffen
- Kreml spricht von baldigem Treffen zwischen Putin und Trump
- Die wichtigsten Punkte des Treffens zwischen Trump und Selenski
- Nordstream-Anschlag: Polen liefert Verdächtigen nicht aus
- EU begrüsst das Treffen Trump-Putin sofern es zu Frieden beiträgt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF