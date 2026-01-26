- Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugestimmt, die Angriffe auf Kiew wegen der Kälte für eine Woche auszusetzen. Aus Moskau gibt es zunächst keine Stellungnahme.
- Die Ukraine steht vor einer Kältewelle, Meteorologen sagen Temperaturen von bis zu -30 Grad voraus. Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas warnt vor einer «humanitären Katastrophe».
- Die EU will der Ukraine mit weiteren Generatoren und Geld helfen. 145 Millionen Euro soll Kiew für humanitäre Hilfe erhalten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Trump spricht von Zusage Putins zu Feuerpause – wegen Kälte
- EU setzt Russland wegen Geldwäsche auf schwarze Liste
- Humanitäre Hilfe: 145 Millionen Euro von der EU für die Ukraine
- Ukraine arbeitet mit SpaceX gegen Starlink-Nutzung durch Russland
- Meteorologen: Temperaturen bis -30 Grad in Ukraine erwartet
- Russischen Soldaten droht Einreiseverbot in die EU
- Weiterer Leichenaustausch zwischen Ukraine und Russland
- Ukraine: Drei Tote nach russischen Luftangriffen bei Saporischja
- EU-Aussenbeauftrage: Ukraine steht vor «humanitärer Katastrophe»
- Rotes Kreuz weitet Ukraine-Hilfe nach neuesten Angriffen aus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF