- Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des «US-Friedensplans» einig geworden.
- Laut des ukrainischen Präsidenten Selenski gebe es noch heikle Punkte zu klären. Er will sie bei einem Treffen mit US-Präsident Trump persönlich besprechen.
- Der US-amerikanische Armeesekretär Dan Driscoll ist zu Gesprächen mit russischen Beamten nach Abu Dhabi gereist.
- IAEA fordert «Sonderstatus» für AKW Saporischja
- Koalition der Willigen: Unterstützen Trumps Bemühungen
- Trump schickt Witkoff nach Moskau – «wenige strittige Punkte»
- Von der Leyen: EU wird Druck auf Russland aufrechterhalten
- USA und Koalition der Willigen gründen Taskforce für Ukraine
- Macron: Arbeiten mit EU-Partnern an Ukraine-Finanzierung
- Trump: Nähern uns einer Einigung
- Selenski ist bereit zum Vorantreiben des Friedensplans
- Grossbritannien liefert Ukraine weitere Luftabwehrraketen
- Behörden-Chef: Weitere Anklagen bei Korruptionsfall zu erwarten
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
