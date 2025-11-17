- Am Sonntag will die Ukraine in Genf mit den USA verhandeln: Nach einer Ankündigung der Ukraine hat das auch ein US-Vertreter bestätigt.
- In Genf werden US-Aussenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff erwartet. Mehrere europäische Länder schicken Berater.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski will gemeinsam mit den USA zügig an einem Friedensplan arbeiten. Zugleich hat er klargestellt, dass die Ukraine dabei keine eigenen Interessen aufgeben wird.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Starmer: Britische und US-Teams werden sich in Genf austauschen
- Trump über Friedensplan: Nicht das letzte Angebot
- Macron: Europäer müssen in Verhandlungen einbezogen werden
- Starmer hofft auf Fortschritte beim Treffen in Genf
- Marco Rubio und Steve Witkoff kommen am Sonntag nach Genf
- Merz: Kriegsende nur mit Zustimmung der Ukraine und Europas
- Europäische Sicherheitsberater am Sonntag in Genf
- US-Beamter: US-Aussenminister Rubio bei Gesprächen in Genf
- EU berät am Montag über US-Plan für Ukraine
- Friedensplan besprechen: EU-Staaten treffen sich offenbar in Genf
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF